Невозможно сдать РСВ из-за некстати вылезшей одной копейки. Что делать?

РСВ не уходит в налоговую из-за одной копейки. При арифметическом пересчете все верно, вручную все съезжает. Что это может быть, и что делать?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Проблема с РСВ. Неделю бьюсь. Не уходит отчёт в налоговую. Код ошибки 0400400011. Расхождения в копейку между строкой 061 подраздела 1.1 и разделом 3. При этом при арифметическом пересчёте все копейка в копейку, правильно! При проверке контрольных соотношений ошибки не выявлено. Пыталась вручную, едет весь отчёт. Сформировала уточненки за весь год, но они полностью совпадают с уже сданными отчётами. А из налоговой „отказ в приеме“».

В комментариях делятся своими ситуациями.

«У меня была ошибка расхождения в 1 копейку по сотрудникам. Решилась переносом этих копеек из одного тарифа на другой в подразделе 1.1 по строкам „начислено взносов“».

Вот еще советуют по разделу 1.1:

«Перебейте суммы в разделе 1.1 вручную- должно помочь».

Автор пишет, что пробовала, весь отчет поехал:

«У меня в этом случае едет весь отчёт и контрольные соотношения ошибочны. Пробовала».

На это советуют посчитать регистр:

«Тогда надо посчитать регистр, откройте его и просто тупо пересчитайте, должна вылезти эта несчастная копейка».

Автор пишет, что все пересчитывала.

«Я пересчитывала. Вручную. Все сошлось Я не понимаю,почему в ФНС на входном контроле сумма в копейку не сходится».

Пишут, что это может быть из-за обновления:

«Только что с такой ошибкой столкнулась. Прочла, что это из-за обновления и нужно сдать корректировку 3 квартала, потом год ложится идеально. Так и вышло. Но мне показывало что разница на копейку при проверке контрольных соотношений. Связано все с тарифами для МСП, копейка туда-сюда легла. Возможно, что вам обновить программу нужно до последней версии, чтобы тоже увидеть. Считаю РСВ самым отвратительным отчетом в части проверки и наглядности».

Автор пишет, что у нее как раз после обновления эта копейка и вылезла.

Вот еще обстоятельный комментарий:

«Надо найти сотрудника у кого вылезает эта копейка, в ошибке от налоговой должен быть указан СНИЛС. И тогда из строки 61 перенести копейку в строку 62 и за квартал итого пересчитать. в разделе 3 и убираем из итоговых строк эту копейку у человека. Тоже ломали голову. После чего Такском пропустил. И обратно налоговая не вернула. Все прошло».

В итоге, все у автора получилось, но пришлось корректировку за 9 месяцев сдавать.

«Итак, мои битвы с РСВ и ФНС закончены! Пришлось таки сдать корректировку за 9 месяцев. Все остальные способы — перенос копеек на другие тарифы, ручное исправление результатов не дали. И вот оно, заветное „сдано“!».