ФСС объяснил, как будет удерживать алименты из больничных

Фонд социального страхования не будет перечислять алименты с больничных на основании копий исполнительных документов, направленных работодателю. Об этом сообщается в письме от 14.01.2021 № 02-08-01/15-03-15268л.

Основанием для удержания алиментов из пособия по временной нетрудоспособности, которое выплачивается напрямую из средств ФСС, является постановление судебного пристава-исполнителя об обращении взыскания на больничные, направленное в адрес территориального отделения ФСС. Копии исполнительных, направленных другим лицам, не являются основанием для удержания долгов.

Страхователь вправе представить в фонд заверенные копии исполнительных документов в качестве информирования. В таком случае ФСС должен будет направить запрос приставам и получить постановление об обращении взыскания на больничное пособие, которое будет адресовано уже непосредственно фонду.

Кроме того, взыскатель может сам обратится к приставам, чтобы они отправили исполнительный лист в ФСС.