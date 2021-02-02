ЦБ объяснил, как выдавать деньги из кассы организаций по доверенности

Уже не первый месяц в бухгалтерской среде муссируются слухи, что из кассы организаций теперь нельзя выдавать деньги по доверенности. Связано это с тем, что из Порядка кассовых операций была исключена норма о возможности выдачи наличных денег доверенному лицу.

ЦБ в письме № 29-1-1-ОЭ/6 от 11.01.2021 г. объяснил, что это не соответствует действительности, потому что применение доверенности регулируется Гражданским кодексом РФ.

В случае выдачи наличных денег на основании доверенности оформление расходного кассового ордера 0310002 осуществляется с учетом данных доверенности. Выдача наличных денег осуществляется лицу, указанному в расходном кассовом ордере 0310002, в соответствии с пунктом 6.1 Указания ЦБ РФ от 11.03.2014 N 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства».