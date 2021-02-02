Мосгорсуд на днях начал рассмотрение дела о взятке в 3 миллиарда. Это рекорд

На скамье подсудимых оказался депутат от «СР» Вадим Белоусов и его 78-летняя теща, которую обвиняют в посредничестве.

По версии следствия, деньги предназначались для самого депутата Вадима Белоусова и теперь уже экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Это деловые партнеры, совладельцы известного российского предприятия, производителя макарон «Макфа». Когда Юревич возглавил регион в 2010 году, то почти все дорожные контракты отдал двум местным коммерсантам Константину Овчинникову и Алексею Башаеву.

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Белоусов через Госдуму выбивал деньги на программу перестройки челябинских дорог, названную «дорожной революцией». Как утверждают следователи, подрядчики своим покровителям Белоусову и Юревичу отдавали 20% от прибыли своих предприятий. За три года получилось более трех миллиардов рублей.

Теща же депутата, работавшая главбухом на хлебозаводе, по версии следствия, собирала деньги, передававшиеся наличными.

Следователи утверждают, что деньги из банковской ячейки в Москве получала жена парламентария — каждый месяц по 10 млн рублей. В итоге получилось полтора млрд рублей. Защита это опровергает: женщина появлялась в банке пять раз и полтора миллиарда унести бы не могла. Вес наличности существенно превышает вес самой женщины, подсчитали адвокаты. Впрочем, никакие обвинения супруге Белоусова не предъявлены. Считается, что она ничего с этих сделок не имела.

Предприниматели Константин Овчинников и Алексей Башаев, которые обвинялись в хищениях на 9 млрд рублей при строительстве дорог, когда дали показания на депутата и губернатора, вышли на свободу и уехали за границу. Михаил Юревич, когда перестал быть главой региона, улетел на лечение в Израиль в 2017 году, а потом осел в Лондоне.