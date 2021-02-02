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Мосгорсуд на днях начал рассмотрение дела о взятке в 3 миллиарда. Это рекорд

На скамье подсудимых оказался депутат от «СР» Вадим Белоусов и его 78-летняя теща, которую обвиняют в посредничестве.

По версии следствия, деньги предназначались для самого депутата Вадима Белоусова и теперь уже экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Это деловые партнеры, совладельцы известного российского предприятия, производителя макарон «Макфа». Когда Юревич возглавил регион в 2010 году, то почти все дорожные контракты отдал двум местным коммерсантам Константину Овчинникову и Алексею Башаеву.

Белоусов через Госдуму выбивал деньги на программу перестройки челябинских дорог, названную «дорожной революцией». Как утверждают следователи, подрядчики своим покровителям Белоусову и Юревичу отдавали 20% от прибыли своих предприятий. За три года получилось более трех миллиардов рублей.

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Теща же депутата, работавшая главбухом на хлебозаводе, по версии следствия, собирала деньги, передававшиеся наличными.

Следователи утверждают, что деньги из банковской ячейки в Москве получала жена парламентария — каждый месяц по 10 млн рублей. В итоге получилось полтора млрд рублей. Защита это опровергает: женщина появлялась в банке пять раз и полтора миллиарда унести бы не могла. Вес наличности существенно превышает вес самой женщины, подсчитали адвокаты. Впрочем, никакие обвинения супруге Белоусова не предъявлены. Считается, что она ничего с этих сделок не имела.

Предприниматели Константин Овчинников и Алексей Башаев, которые обвинялись в хищениях на 9 млрд рублей при строительстве дорог, когда дали показания на депутата и губернатора, вышли на свободу и уехали за границу. Михаил Юревич, когда перестал быть главой региона, улетел на лечение в Израиль в 2017 году, а потом осел в Лондоне.
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В 2018 году единственного оставшегося в россии фигуранта дела Вадима Белоусова лишили депутатской неприкосновенности, но парламентарием он остается до сих пор.

По материалам «BFM».
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