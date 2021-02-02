Как считать НДФЛ при продаже нескольких автомобилей

При продаже автомобиля, находящегося в собственности менее 3 лет, доход облагается НДФЛ. Вместе с тем налогоплательщик может заявить имущественный налоговый вычет при продаже имущества. Размер вычета — 250 тысяч рублей. Это общий вычет независимо от количества проданного имущества.

В случае продажи нескольких автомобилей налогоплательщик имеет право уменьшить сумму дохода, полученного от продажи указанного имущества, на сумму имущественного налогового вычета в размере, не превышающем в целом по всем автомобилям 250 000 рублей.

Вместе с тем вместо получения имущественного налогового вычета можно уменьшить сумму доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого имущества.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-04-05/1039 от 14.01.2020.