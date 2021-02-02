Проблема со сдачей нулевого РСВ. Решилось все руками техподдержки

Не сдается нулевой РСВ, выдает ошибку про приложение 2 с кодом тарифа "01". Вроде, все делается правильно, но все равно ошибка. Как быть?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Не уходит расчёт по страховым взносам нулёвка, выдаёт такую ошибку, подскажите пожалуйста, что делать?».

В комментариях предположили, что «В приложении 2 не проставлен код тарифа». Автор пишет, что все стоит:

В итоге, автор пишет решение проблемы.

«Итак решение проблемы: в 1С на печать выводятся все приложения, однако при выгрузке файла, приложение 2 пропадает. И если в „Контур.Экстерне“ при этой ошибке можно исправить вручную добавив раздел, то в дешёвом „Контур.Отчёте“ эта функция отсутствует. Помог менеджер из тех. поддержки Контура, который добавил этот раздел в электронном файле вручную».

Правда, что делать другим пользователям? Всем срочно к этому менеджеру? Так его на всех, наверное, не хватит.

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