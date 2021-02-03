А вы распечатываете подтверждение сдачи-приемки отчетности? Или природу бережете?

Нужно ли распечатывать электронные подтверждения о сдаче-приемке отчетности? Или в век цифровых технологий все можно хранить в электронном виде, а природу стоит поберечь?

Интересуются в «Красном уголке бухгалтера».

«Распечатываете ли вы электронные подтверждения о сдаче-приемке отчетности? Нет? Чем руководствуетесь?».

В комментариях пишут:

«Нет, но на компе формирую комплект отчётности с протоколами для заказчиков».

То есть, как уточняет автор поста, «сохраняют все отметки о сдаче-приемке на компе».

А кто-то распечатывают, поскольку могут проверить в любой момент.

«Распечатываю, так как финдир любит внезапность! Запросить декларацию и со всеми вытекающими бумажками».

Вот еще не распечатывают:

Нет. Просто храню в папке на компе. Нужно будет — распечатаю. Но пока у всех другие заботы

А вот, наоборот, распечатывают:

«Распечатываю. Перидически клиенты просят прислать отчетность и подтверждения. Все — в папке!».

А кто-то клиентам дает гостевой доступ, сами берут что нужно:

«У моих клиентов — гостевой доступ в свой ЛК, если нужно — сами печатают».

Еще вариант — на внешнем носителе хранить:

«Сохраняем на диск. При передаче данных руководителю передаем».

Кто-то совсем не доверяет электроприборам, а бумага, что называется, все стерпит:

«Все распечатать, подшить, с компьютером (базой данных, с диском) может все что угодно случиться, свет отключат внезапно, а тут вдруг срочно нужен отчёт, у нас такое бывает. Бумага обязательно».

И еще одно мнение за бумагу:

«А вот распечатываю и прикрепляю к отчету. Потому что знаю, что в нашей стране все электронные системы имеют свойство наворачиваться. А бумажка еще никому не мешала. Ну и потом... У меня аутсорс. А если клиент меняет бухов и уходит? А там другая система электронной отчетности?».

А подытожим вот таким мнением за бумагу:

«Все распечатываю и это помогла когда вдруг из сданной отчетности пропала декларация».

Причем, там электронная подпись, уникальный набор знаков. Налоговики никуда не делись, поверили.