Минпромторг просят уравнять владельцев ларьков, палаток и павильонов для получения господдержки

Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой помочь владельцам палаток, ларьков и павильонов, которые из-за несовершенства российского законодательства, оказались без мер господдержки.

«Сегодня объекты нестационарной торговли размещаются на основании двух разных документов — одни используют договоры аренды, другие — договоры на размещение. В результате принятия поправок в Земельный кодекс в 2015 году были введены договоры на размещение, — говорится в письме. — Видимо, планировалось, что они постепенно вытеснят договоры аренды. Однако, законотворцы не учли, что в России законы в сфере установки НТО нечетко регулируют правила их размещения и демонтажа, и во всех субъектах разрешительные документы выдавались на разный срок — от 1 года до 25 лет (на усмотрение региональной и муниципальной власти), на основании как договоров размещения, так и договоров аренды. По сути, и те, и другие ларьки и павильоны ничем не отличаются друг от друга и работают в рамках правового поля. Однако, сегодня те предприниматели, которые ведут свою деятельность на основании договоров аренды, получили поддержку, а те, кто используют договоры размещения — нет».

📌 Реклама

Дело в том, что 08.06.2020 года в силу вступил 166-ФЗ о предотвращении последствий распространения коронавирусной инфекции. Согласно документу, в рамках антикризисных мер поддержки, владельцы НТО, которые используют договоры аренды, получили право продлить их в заявительном порядке, без участия в торгах, на срок до трех лет. Лидер Партии Роста предложил распространить положения закона и на договоры размещения. На то, чтобы получить эту поддержку, у владельцев микропредприятий остался месяц.

«Такая поддержка не потребует затрат ни из федерального, ни из областных и муниципальных бюджетов, но гарантирует стабильность прав малого бизнеса и возможность продолжить работу тысячам предпринимателей», — резюмировал Борис Титов.

На сегодняшний день в России около 200 000 нестационарных объектов. На основании разрешений на размещение работают 60-65% из них.Таким образом, мера господдержки о продлении этого вида договоров помогла бы владельцам не менее чем 30 000 нестационарных торговых точек.

Мнение бизнеса

Станислав Солнцев, управляющий партнёр юридической фирмы «Солнцев и партнёры», координатор Ассоциации малоформатной торговли по Калининградской области (г. Калининград).

«Эту инициативу нет шансов не поддержать. Мы долго добивались того, чтобы ларечники были уравнены в правах. Для Калининградской области, к счастью, этот вопрос актуален, но не критично, потому что у нас договоры аренды выдавались сразу на 25 лет, и сегодня подавляющее большинство ларечников продолжают на них работать. Но от коллег из других регионов я слышал о том, что разделение НТО по типу договора — большая проблема. Вообще, я считаю, что выборочное предоставление льгот субъектам, занимающимся одинаковым видом деятельности, является прямым нарушением антимонопольного законодательства. И было бы логичным уравнять их в правах».

Евгений Колесников — директор ИП Колесников, член регионального отделения Партии Роста в Самарской области (г. Тольятти).