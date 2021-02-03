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Минпромторг просят уравнять владельцев ларьков, палаток и павильонов для получения господдержки

Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой помочь владельцам палаток, ларьков и павильонов, которые из-за несовершенства российского законодательства, оказались без мер господдержки.

«Сегодня объекты нестационарной торговли размещаются на основании двух разных документов — одни используют договоры аренды, другие — договоры на размещение. В результате принятия поправок в Земельный кодекс в 2015 году были введены договоры на размещение, — говорится в письме. — Видимо, планировалось, что они постепенно вытеснят договоры аренды. Однако, законотворцы не учли, что в России законы в сфере установки НТО нечетко регулируют правила их размещения и демонтажа, и во всех субъектах разрешительные документы выдавались на разный срок — от 1 года до 25 лет (на усмотрение региональной и муниципальной власти), на основании как договоров размещения, так и договоров аренды. По сути, и те, и другие ларьки и павильоны ничем не отличаются друг от друга и работают в рамках правового поля. Однако, сегодня те предприниматели, которые ведут свою деятельность на основании договоров аренды, получили поддержку, а те, кто используют договоры размещения — нет».

Дело в том, что 08.06.2020 года в силу вступил 166-ФЗ о предотвращении последствий распространения коронавирусной инфекции. Согласно документу, в рамках антикризисных мер поддержки, владельцы НТО, которые используют договоры аренды, получили право продлить их в заявительном порядке, без участия в торгах, на срок до трех лет. Лидер Партии Роста предложил распространить положения закона и на договоры размещения. На то, чтобы получить эту поддержку, у владельцев микропредприятий остался месяц.

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«Такая поддержка не потребует затрат ни из федерального, ни из областных и муниципальных бюджетов, но гарантирует стабильность прав малого бизнеса и возможность продолжить работу тысячам предпринимателей», — резюмировал Борис Титов.

На сегодняшний день в России около 200 000 нестационарных объектов. На основании разрешений на размещение работают 60-65% из них.Таким образом, мера господдержки о продлении этого вида договоров помогла бы владельцам не менее чем 30 000 нестационарных торговых точек.

Мнение бизнеса

Станислав Солнцев, управляющий партнёр юридической фирмы «Солнцев и партнёры», координатор Ассоциации малоформатной торговли по Калининградской области (г. Калининград).

«Эту инициативу нет шансов не поддержать. Мы долго добивались того, чтобы ларечники были уравнены в правах. Для Калининградской области, к счастью, этот вопрос актуален, но не критично, потому что у нас договоры аренды выдавались сразу на 25 лет, и сегодня подавляющее большинство ларечников продолжают на них работать. Но от коллег из других регионов я слышал о том, что разделение НТО по типу договора — большая проблема. Вообще, я считаю, что выборочное предоставление льгот субъектам, занимающимся одинаковым видом деятельности, является прямым нарушением антимонопольного законодательства. И было бы логичным уравнять их в правах».

Евгений Колесников — директор ИП Колесников, член регионального отделения Партии Роста в Самарской области (г. Тольятти).
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«Мы очень рады данной инициативе и надеемся, что глава Минпромторга прислушается к мнению Бориса Титова, потому что это мнение не одного человека, а всего бизнес-сообщества сферы НТО. Я 8 лет содержу свой павильон, и если по окончанию договора аренды я не смогу повторно выиграть торги, то останусь без средств к существованию. Сегодня я переживаю не только об этом, но и о том, что чиновники могут затянуть с решением, и мы не успеем собрать нужные документы. Хотелось бы, чтобы это письмо было рассмотрено в ближайшее время».

Роберт Костин — директор ИП (г. Ростов).

«Прекрасная инициатива. И ее необходимо поддержать. Но у ларечников и без того проблем хватает. К примеру, в нашем городе работают несколько мини-рынков, в частности рынок на Комсомольской площади. Там все павильоны арендуют ИП, большинство предпринимателей — пенсионеры возраста 65 . С Нового года администрация Октябрьского района запретила там работать. Половина рынка уже закрыта. Сильно сомневаюсь, что эти люди получат какие—то льготы и выплаты, и что вообще смогут вернуться к работе. Думаю, что такая ситуация не только на этом мини-рынке, и не только в нашем районе и городе. Да, малоформатную торговлю необходимо приводить в божий вид, но не варварскими методами и не в постпандемийный год, отбирая у людей последний кусок хлеба. Хотелось бы, чтобы это тоже до власти донесли».

Олег Панченко — координатор ассоциации малоформатной торговли по Красноярскому краю (г. Красноярск).

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«Да действительно, из-за введённых ограничительных мер, которые связаны с пандемией, часть предпринимателей не смогла своевременно обратиться за продлением договоров на размещение, в результате чего эти бумаги им не продлили. Та же часть предпринимателей, с которыми заключены договоры аренды, получили автоматическое продление бумаг на срок до 3 -х лет. Считаю, что этот пробел в регулировании необходимо устранить, поэтому такое предложение необходимо и своевременно. Решение этого вопроса поможет вернуть в правовое поле тысячи субъектов малого бизнеса на территории страны».

Иван Камшилов — Координатор по Курганской области, депутат городской Думы, член совета по развитию МСП при Администрации города (г. Курган).

«В нашем регионе пролонгация работает, однако среди обязательных условий — дорогостоящая модернизация. Да, это хорошее предложение, но постковидный год — не самое время для этой модернизации, отложили бы ее хоть бы на год. Я дважды обращался к губернатору по этому поводу, но пока не услышан».
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