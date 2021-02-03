Просрочка с решением по выездной проверке не делает его незаконным

Налоговики слишком долго не оформляли решение по выездной проверке, не уложились в сроки, отведенные Налоговым кодексом, и допустили просрочку? Ничего страшного, заявили в ФНС. Решение по ВНП, даже если оно несвоевременное, все равно будет действительным.

Нарушение процессуальных сроков при проведении мероприятий налогового контроля не является существенным нарушением, влекущим безусловную отмену решения налогового органа, принимаемого по результатам проведения налоговой проверки.

Об этом сообщает ФНС в письме № СД-4-2/778@ от 25.01.2021.

Рассматривая конкретную ситуацию, в ФНС отметили, что невручение акта налоговой проверки не лишило налогоплательщика права на участие в рассмотрении материалов проверки и представление возражений.

Кроме того, Верховный Суд в Определении от 21.08.2019 № 309-ЭС19-13355 по делу № А50-24146/2018 указал, что нарушение сроков рассмотрения материалов ВНП и вынесения решения по ее результатам не является безусловным основанием для признания решения недействительным.

При этом невынесение решения по результатам ВНП в срок, установленный НК, не возлагает на налогоплательщика каких-либо не предусмотренных действующим законодательством обязанностей и не создает препятствий для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, а также не влияет на право налогоплательщика на последующее его обжалование.