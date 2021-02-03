Голоса банковских мошенников распознает искусственный интеллект

В ВТБ внедрят систему распознавания голосов мошенников. В ее работе будет задействован искусственный интеллект.
Об этом рассказал зампред правления банка Анатолий Печатников.
«Первое, чему должен уделять внимание банк, — финансовая безопасность клиентов. Поэтому мы внедряем передовые технологии для борьбы с мошенниками. В конце 2020 года был запущен обновленный „ВТБ Онлайн“, который стал значительно безопаснее. Теперь мы готовы запустить в работу систему голосового антифрода, которая минимизирует активность злоумышленников при звонках в контакт-центр. Таким образом, мы последовательно усиливаем защиту всех каналов коммуникаций между клиентом и банком», — сказал Печатников, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы банка.
Система голосового антифрода будет работать с использованием искусственного интеллекта и анализировать все входящие и исходящие звонки, сопоставляя данные о множественных мошеннических атаках и связях между ними, уточнили в пресс-службе.
«Голосовой антифрод, с одной стороны, позволит защитить клиента от звонка в случае, когда мошенники совершают его якобы от имени банка. С другой — предупреждает банк, если мошенники звонят в контакт-центр и пытаются имитировать разговор от лица клиента», — отметили в ВТБ.
По материалам «ТАСС».