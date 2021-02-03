В Крыму создадут особые правовые районы для анонимных инвесторов

Через семь лет после присоединения Крыма и начала санкций российские власти предложили для полуострова «особые правовые районы». Они призваны стимулировать инвестиции из других регионов, защитив их от санкций режимом анонимности.

Законопроект, разработанный Минэкономразвития, есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил представитель министерства.

Большинство российских федеральных компаний не выходят на крымский рынок, опасаясь санкций, которые отрежут компании от долларового фондирования и торговли с европейскими партнерами. Правительство России пытается компенсировать дефицит частных инвестиций в Крыму бюджетными вложениями (в частности, через ФЦП Крыма и Севастополя объемом более 1 трлн руб.), но чиновники Минэкономразвития признавались, что даже исполнению ФЦП мешают санкции, усложняя привлечение федеральных подрядчиков.

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В самом законопроекте и пояснительной записке к нему ничего не говорится про западные санкции, но предлагается режим конфиденциальности информации об инвесторе — участнике ОАР, который снижает риск их введения.

Особые административные районы будут привлекательными для российских компаний, которые уже попали под санкции или рискуют стать подсанкционными, в том числе из-за деятельности в Крыму, подтвердили РБК в пресс-службе Минэкономразвития. Ограничение доступа к данным поможет российскому бизнесу осуществлять инвестиционную деятельность в указанных регионах без опасения расширения санкционного списка и вне зависимости от региона их «прописки», указали в министерстве.