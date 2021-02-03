Бизнес-омбудсмен считает нелогичным то, что ИП не платят налоги при выводе денег из бизнеса

Самая популярная в России форма собственности — индивидуальный предприниматель (ИП) — имеет некую нелогичность в вопросе вывода финансов, однако ликвидировать ее просто так невозможно.

Такое мнение высказал в интервью ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Идея отменить ИП, сохранив самозанятых и юридических лиц, ранее была высказана экспертам Института экономики роста им. Столыпина, председателем наблюдательного совета которого является Титов.

«Я не могу сказать, что мы прямо готовы до конца отстаивать эту точку зрения, — отметил бизнес-омбудсмен. — Действительно, во всем мире существуют или самозанятые, которые не имеют права нанимать людей на работу, или юридические лица — компании. В компаниях <...> - разделение финансовой ответственности: есть деньги компании, а есть личные деньги. <...> Это разные два кошелька. У индивидуального предпринимателя все вместе, и он не платит никаких налогов, когда выводит эти деньги на потребление. Конечно, в этом есть некая нелогичность».

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При этом, по словам Титова, кроме экономических и социальных интересов развития «есть еще люди». «И когда люди привыкли к такой системе, уже многие и многие годы индивидуальные предприниматели нанимают людей, то так просто рубить это топором невозможно. И надо находить какие-то меры, очень постепенного, не сложного и не наносящего ущерб людям пути», — заключил он, добавив, что «когда-то надо будет менять очень многие вещи».

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 января, в России зарегистрировано свыше 3,3 млн индивидуальных предпринимателей и почти 2,4 млн юридических лиц. Также ранее сообщалось о более чем 1,5 млн зарегистрированных самозанятых.