Гендиректор хочет оплатить налоги за свою компанию. Как правильно заполнить платежку?

Как правильно заполнить платежку, если налоги за юрлицо оплачивает другое лицо, скажем генеральный директор?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить п/п при оплате налогов за ООО генеральным директором. Возникла такая необходимость — банк закрыл счёт, новый открыть не может до снятия ограничений.

Один вариант: в поле Плательщик указать реквизиты ООО — ИНН, КПП, статус, а в назначении платежа ИНН Директора // за кого платёж // за что платёж. В этом случае может не пройти ИНН и статус, банк не сможет отправить, как понимаю.

Второй вариант: Плательщиком указываем Директора, а в назначении платежа Название, ИНН, КПП юридического лица, за которое совершен платеж» // «Название налога. В этом случае платёж может попасть попасть на невыясненные, а сумма большая.

Что подскажете?».

Кто-то в комментариях советует на nalog.ru оплачивать. Раздел «Физическим лицам», оплата за юрлиц.

«Я не заморачиваюсь и заполняю платежку при оплате диром на сайте nalog.ru и там даже и оплачиваю картой дира. Все платежи доходили. Только сумма платежа ограничена в 15 тыщ. Приходилось много платежей делать».

Правда, там возможна одна проблема:

«Я вспомнила там один косяк. Был в прошлом году. НДФЛ за работников оказался на том КБК, там где надо, но статус был не тот. Хотя я проверила статус при заполнении. Но быстро перекинули на 02 статус после письма. Я прям написала в письме: оплачивали через сервис на сайте такого-то числа, сумма такая. Просим перебросить на статус 02. Очень быстро перебросили».

Кто-то советует через Сбер платить, или через его мобильное приложение.

«Я так платила через Сбербанк. Потом письмо в налоговую напишите, что вот такие суммы оплачены гендиректором и просим зачесть на такие КБК. Все прекрасно ложится. А если через приложение Сбербанка, так там при заполнении формы платежа запрашивают ИНН, КПП и название конторы».

Автор в итоге пишет:

«Спасибо за ответы. Сегодня отправила тестовую на мелкую сумму, но с nalog.ru оплата только через госуслуги, а эти услуги пишут, что ответ только через десять дней. Я понимаю, что в это время входит отправка банка госуслуг, обработка ФНС, отправка обратно услугам) Если завтра директор просто в Сбер пойдёт с платёжками, будет быстрее? И я ведь сама могу выписки заказывать через СБИС и проверять хоть каждый день?».

На это пишут, чтот в налоговую нужно будет потом письмо писать.

«В любом случае надо писать потом письмо в налоговую. Когда я платила через сбер мне пришло уведомление от налоговой в лк госуслуг дескать чего за деньги вы нам прислали. Налоговая месяц будем работать по вашему письму, имейте это в виду».

Правда, насчет писем еще пишут, что не нужно ничего писать налоговикам, если все правильно оформили.

«Зачем письма? При правильно оформленном платежном поручении никаких писем не нужно».

В общем, варианты есть оплатить налоги за компанию.