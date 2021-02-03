Как работодателю отслеживать прохождение реестра в ФСС, не дожидаясь получения извещения по почте

В связи с переходом на прямые выплаты, работодатели должны представлять в ФСС реестры на пособия. Если там отражены не все сведения, ФСС в течение 5 рабочих дней направляет заказным письмом извещение о представлении недостающих документов (сведений).

Если реестр сдан электронно, то извещение тоже придет электронно. Но если в течение 1 рабочего дня от работодателя не поступит подтверждение о получении извещения, ФСС в течение 3 рабочих дней направит его почтой.

Срок представления недостающих документов (сведений) в ФСС для страхователя составляет 5 рабочих дней со дня получения извещения.

Вместе с тем можно не ждать, когда от ФСС поступит извещение об ошибках. Текущее состояние загруженных реестров (включая перечень ошибок) можно отслеживать на шлюзе приема документов http://docs.fss.ru/ в меню «Сведения о переданных документах».

Об этом сообщает отделение ФСС по Санкт-Петербургу.

Для этого необходимо ввести свой регистрационный номер в ФСС и даты периода, за который хотите просмотреть загруженные документы.

Кроме того, извещения и ошибки можно отследить в личном кабинете страхователя: http://lk.fss.ru/