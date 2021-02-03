Готовят бланк для отказа в уменьшении патента на страховые взносы

Сегодня на федеральном портале опубликован проект Приказа ФНС об утверждении бланка, который будет применяться в случае отказа налоговиков в уменьшении налога по ПСН на страховые взносы.

Выдаваться такой бланк будет по итогам рассмотрения уведомления об уменьшении налога по ПСН на взносы, поданного налогоплательщиком.

Причины отказа могут быть следующие:

— указанная в уведомлении сумма страховых взносов и пособий, уменьшающая сумму налога по ПСН, налогоплательщиком не уплачена; — в уведомлении указана сумма страховых платежей и пособий, уменьшающая сумму налога по ПСН, в размере большем, чем сумма налога, подлежащая уменьшению.

ИП, которому направлено уведомление об отказе, должен уплатить налог по ПСН в установленный срок без соответствующего уменьшения.

При этом налогоплательщик имеет право повторно представить уведомление об уменьшении налога на взносы.

Напомним, сам бланк уведомления об уменьшении стоимости патента на взносы появился совсем недавно. При этом Приказа ФНС на него нет.

Налоговики предлагают использовать форму по КНД 1112021 из письма ФНС от 26.01.2021 №СД-4-3/785@.