Как налоговики провели «семинар» для налогоплательщика. В виде заседания рабочей группы

Налогоплательщик побывал на заседании рабочей группы в налоговой инспекции. Представитель саркастически назвал это «семинар» за 2 миллиона рублей. Дороговато. Зато эксклюзив — сами налоговики «провели», действующие.

Поделился на своей странице в FacebookСергей Кошелев, в прошлом руководитель УФНС по Владимирской области.

«Протокол заседания РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

👏🏻 Молодцы ребята!!! Провели с налогоплательщиком „семинар“ о положении отдельных статей Налогового кодекса („поиграли мускулатурой 😁“) с описанием имеющейся схемы бизнеса. Предложили самим оценить и найти операции которые не соответствуют нормам статьи 54.1 НК и самостоятельно уточнить налоговые обязательства... А то они это сами сделают 🤦🏼.

В итоге оценили этот семинар в пару миллионов рублей 👍🏻👏🏻... Информация, конечно, полезная для налогоплательщика, но дороговато ребята, выше рынка 😉😁😁, такие семинары столько не стоят🤦🏼».

Кто-то еще прокомментировал, что в этой налоговой поменяли форму протокола.

«В 27-ой тексты протокола изменились 👍 — решили просто статьи написать».

Интересно, а самозанятых будут так вызывать когда-нибудь? Или до этого еще далеко?

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