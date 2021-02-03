Пособия по уходу за ребенком за январь ФСС выплатит до 15 февраля

Бухгалтеры волнуются по поводу выплаты пособия по уходу за ребенком сотрудницам по новой системе напрямую из ФСС.

Так, посетительница нашего форума пишет, что отправила в ФСС по Москве реестр на молодую маму еще 15 января, однако по сей день женщина пособие так и не получила.

Между тем напомним, что сроки выплаты пособия по уходу за ребенком по системе прямых выплат оговорены в Постановлении Правительства № 2375 от 30.12.2020.

Там сказано, что первоначальная выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком осуществляется в течение 10 календарных дней со дня получения документов (сведений) либо реестра сведений, которые необходимы для назначения и выплаты этого пособия.

Последующая выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком застрахованному лицу осуществляется с 1-го по 15-е число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается такое пособие.

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Как сообщают региональные отделения ФСС, пособия по уходу за ребенком за январь 2021 года будут перечислены в период с 1 по 15 февраля 2021 года.

Вот, например, комментарий от начальника отдела регионального отделения ФСС по Югре Юлии Клыковой:

«Многие спрашивают: как организованы первые в этом году выплаты указанных детских пособий? Мамочкам, которые в прошлом году уже являлись их получателями, денежные средства будут перечислены до 15 февраля, а если пособие только было назначено в январе, то — в течение десяти календарных дней с момента поступления в ФСС реестров от работодателя».

В отделении ФСС по Севастополю, например, обещают основную массу пособий перечислить 10 февраля.

Если до 15 числа текущего месяца пособие по уходу за ребенком так и не поступит на карту, ФСС рекомендует получателям:



1. Уточнить у работодателя, когда были представлены сведения для назначения пособия; 2. Если работодателю было направлено извещение о предоставлении недостающих документов (сведений) — узнать, своевременно ли он представил данные сведения.

Работники в любое время посредством Личного кабинета получателя услуг lk.fss.ru или мобильного приложения «Социальный навигатор» могут проконтролировать выплаты пособий от ФСС.