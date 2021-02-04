Мораторий на штрафы за неоплату услуг ЖКХ в 2021 году не продлят

В Минстрое сообщили, что на 2021 год мораторий на взыскание штрафов за просрочку оплаты коммунальных услуг продлеваться не будет.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ответ Минстроя депутату ГД Анатолию Выборному. Депутат обращался в ведомство в декабре, когда был рост заболевших COVID-19, и не было определенности с дальнейшией судьюой постановления Правительства № 424.

В письме Минстроя подчеркивается, что с начала этого года предоставление коммунальных услуг и расчеты за потребленные коммунальные ресурсы осуществляются в соответствии с действующим жилищным законодательством РФ без послаблений, которые были установлены кабмином в прошлом апреле. Так, коммунальщикам, РСО и операторам ТКО в период пандемии было запрещено приостанавливать оказание коммунальных услуг при их неполной оплате. Теперь и эта мера будет применяться вновь.

📌 Реклама

Ответ подписан замминистра Максимом Егоровым.

Также сообщается, что Минстроем совместно с Минтрудом предприняты меры, направленные на снижение социальной напряженности и поддержку граждан в условиях COVID-19.

«Действие постановления правительства РФ от 2 апреля 2020 года № 420 „О внесении изменений в Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг“ продлено по 1 апреля 2021 года. В случае, если срок предоставления субсидии истекает в период с 1 октября 2020 года по 1 апреля 2021 года, субсидия предоставляется в том же размере на следующие шесть месяцев в беззаявительном порядке», — уточняет ведомство.

По мнению Минстроя, пандемия постепенно отступает, число заболевших снижается, а значит и мораторий можно отменять.

«В связи с уже принятым решением пролонгировать до 1 апреля постановление правительства о дополнительных субсидиях на оплату жилых помещений и коммунальных услуг мораторий потерял свою актуальность. Сейчас по сравнению с концом прошлого года нет острой ситуации с COVID-19, число заболевших стабильно снижается. К тому же, по мнению экспертов, в индивидуальном порядке решить вопрос о рассрочке можно будет непосредственно с управляющей компанией», — прокомментировал изданию решение Минстроя депутат.

Представители управляющих компаний вообще считают, что это постановление не нужно было приниматьь. По их меннию, люди окончательно расслабились, и вообще перестали платить.