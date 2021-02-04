Готовятся новые меры по поддержке самозанятых

Власти проработают меры поддержки самозанятых. Речь об этом зашла сегодня в ходе встречи Президента Владимира Путина с министром экономики Максимом Решетниковым.

Владимир Путин отметил, что самозанятые — это сектор, пострадавший от пандемии.

Путин поручил не затягивать с этим вопросом. «Люди должны понимать перспективу, что будет в ближайшее время, что им спишут, что не спишут, есть ли какие-то другие способы их поддержать и на что Правительство готово пойти в этой связи», — заявил он.

Решетников доложил, что этот вопрос на особом контроле.

«Мы сейчас в неделю два раза уже собирались, вырабатываем эти меры», — заявил министр.