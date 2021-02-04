Роскачество предупредило о мошенничестве с дешевыми топливными картами

Роскачество предупредило водителей об активизации мошенников, которые предлагают скидки на приобретение топливных карт, и раскрыло используемые ими схему работы.

«В интернет-пространстве активизировались мошенники, которые предлагают скидку на приобретение топливных карт», — говорится в сообщении ведомства. Как пояснили в Роскачестве, мошенники пишут держателю топливной карты сообщения на e-mail, в СМС или мессенджерах, также в кампании задействованы посты в группах для автомобилистов в соцсетях и рекламные баннеры. В частности, эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества зафиксировали рассылки для автовладельцев, заправлявшихся на АЗС «Газпромнефть» и «Лукойл».

Предложение мошенников, как правило, одно и то же, отмечают в Роскачестве: скидка в 50% на покупку топливной карты. В сообщении предлагается перейти по ссылке на «безопасный сайт» с платежной формой для приобретения топливной карты. Цена варьируется от нескольких сотен до десятков тысяч рублей, при этом количество карт может быть ограничено, что обычно иллюстрирует тикающий счетчик на сайте. Дизайн сайта имитирует настоящую топливную компанию, а саму услугу может продвигать якобы «агент поддержки» топливной компании, однако платежи в данном случае уходят мошеннику, который также получает реквизиты карты жертвы и может обчистить ее счет.

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Такой вид мошенничества уже фиксировался в 2019 году. По мнению экспертов Роскачества, мошенники, выдержав паузу, решили провести кампанию вновь.

Ведомство советует проверять адрес, с которого пришло письмо, и не открывать его, если он выглядит подозрительно. Нельзя вводить свои платежные данные на сайтах, которые не являются официальными, а также переводить деньги неизвестным физлицам. Еще одно важное правило: к слишком выгодным предложениям, которые приходят якобы от крупных компаний, надо относиться с особой осторожностью, подчеркивают в организации.

По материалам ТАСС.