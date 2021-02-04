Правда ли, что за работу в крымской компании, даже удаленно, визу за рубеж не дадут?

Бухгалтеры беспокоятся, что если поработать с крамскими компаниями, даже на удаленке, есть риск не получить потом визу за границу. Есть ли на самом деле такие риски?

Интересуются в «Красном уголке бухгалтера».

«Предлагают взять две крымские компании, удаленно. Никогда не работала с компаниями этого региона. Какие могут быть подводные камни? И не только касаемо учёта, но и как, например, отсутствие потом возможности получить зарубежную визу. Пишу с "потолка":-). Я рассматриваю их как часть России и думаю,что особенных трудностей не должно возникнуть. Но может быть это не совсем так?».

В комментариях пишут, что не было такого, хоть и филиал у компании есть в Крыму.

«У нас есть филиал в Крыму. Не припомню, чтобы директор или участники общества жаловались на неполучение визы».

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Кто-то спрашивает автора, чем это может повлиять на неполучение визы.

«А как удалённая работа для крымских/афганских/иранских/сирийских...компаний помешает вам получить любую визу!?🤦‍♂️»

Автор пишет, что бывали подобные прецеденты, вычитанные в Сети.

«Я предположила, потому что читала на форуме о том что человеку заблокировали аккаунт на бирже „Полониекс“ из-за того, что он будучи в Крыму, зашёл на биржу с крымского айпишника. Ему потом пришлось объяснять, что он там делал, причем предъявлять украинскую визу».

И заодно разъясняет, откуда еще такие опасения:

«На визу подаются данные за последние 10 лет работы. Мировое сообщество не признает принадлежность Крыма России. Биржа международная. Визу выдают международные организации. Риски есть, они не нулевые на мой взгляд. Какие я пока не знаю, поэтому и задала вопрос».

Автору на это советуют второй загранпаспорт завести, поскольку давно есть ряд стран, в которые не пускают, если человек еще в одном ряде стран побывал.