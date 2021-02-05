Опубликован очередной обзор судебной практики Конституционного суда. Три дела касаются налогов

Конституционный суд опубликовал Обзор судебной практики за 2020 год. Три дела касаются налогов.

В постановлении от 12 ноября 2020 г. № 46-П Конституционный суд указал, что нельзя заставить компанию платить налог по кадастровой стоимости только потому, что недвижимость располагается на участке, который допускает размещение ТЦ и бизнес-центров. Нужно проверить, как на самом деле используется здание, иначе на налогоплательщика возлагается повышенная налоговая нагрузка без экономических на то оснований.

Подробнее о постановлении в материале Налог на имущество зависит от фактического использования здания, а не предназначения земли.

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Постановление № 32-П вынесено по запутанному делу о взыскании недоимки по налогам, пеням и штрафам, начисленным по результатам выездной налоговой проверки, а затем материального ущерба, нанесенного бюджету РФ. КС постановил, что Гражданский кодекс не предполагает взыскания с физлица денежных средств в размере налоговой недоимки по иску о возмещении вреда, который причинен бюджету вследствие появления такой недоимки, если она признана безнадежной к взысканию и списана, а невозможность взыскания недоимки не обусловлена противоправными действиями налогоплательщика.

Третье постановление от 22.07.2020 № 38-П касалось уголовного дела, которое было заведено из-за получения имущественного вычета, на который у гражданина не было права. Суд постановил, что уголовная ответственность не наступает, если налогоплательщик представил в налоговую документы без признаков подделки или подлога, и эти документы достаточны для отказа в предоставлении соответствующего налогового вычета. При этом налогоплательщик не совершил каких-либо других действий (бездействия), умышленно создающих условия для принятия налоговой неверного решения в пользу налогоплательщика.

В 2020 году Конституционный суд принял рекордное число постановлений — 50