В формуле расчета НДФЛ с процентов по вкладу предлагают сумму в 1 миллион заменить на 1,4 миллиона

«Справедливая Россия» подготовила законопроект, который предусматривает внесение изменений в статью 214.2 НК, регулирующую налогообложение депозитных процентов.

Лидер «СР» Сергей Миронов отметил, что инициатива нацелена на восстановление справедливости в отношении значительной группы вкладчиков, многим из которых придется платить налоги со средств, которые они копили на черный день.

Напомним, с 1 января 2021 года проценты по вкладам облагаются НДФЛ, если они превысили необлагаемый процентный доход. Данный показатель рассчитывается как процент по ставке ЦБ от 1 млн. рублей.

То есть сейчас необлагаемый процентный доход равняется 42 500 рублей (1 000 000 * 4,25 %).

«Когда в начале прошлого года проявилось предложение ввести налог на депозиты, ключевая ставка ЦБ была на два пункта выше, соответственно выше была и планка необлагаемого процентного дохода. Однако теперь в результате снижения ставки под налогообложение большей частью попадают проценты с вкладов меньше миллиона, например, в размере 700 тыс. рублей. Согласитесь, такие вкладчики — далеко не олигархи, для них каждый рубль на счету. Особенно сейчас», — отметил Миронов.

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В проекте предлагается увеличить до 1 400 000 рублей сумму, используемую для расчета необлагаемого процентного дохода.

Тогда этот показатель вырастет почти в полтора раза до, то есть фактически до уровня, намеченного год назад.

«Эту схему повышения необлагаемого дохода можно использовать и в последующем, если, например, ЦБ понизит ключевую ставку», — заключил Сергей Миронов.