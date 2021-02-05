Нельзя во время отпуска работать на своем рабочем месте по договору ГПХ

В Роструд поступило обращение от компании, сотрудники которой не хотят ходить в отпуск, а хотят работать все 12 месяцев в году. Однако по нормам ТК отпуск обязателен.

Сотрудники оформляют отпуск, получают отпускные, но отдых в их планы не входят. Они хотят на эти 28 дней заключить договор ГПХ и продолжить трудиться. Работодатель интересуется, возможна ли такая схема.

Роструд пояснил, что заключение договора ГПХ с работником будет правомерно только в том случае, когда такой договор фактически не будет регулировать трудовые отношения между заказчиком и исполнителем по договору (исполнитель не будет подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка организации, не будет выполнять функцию по должности в соответствии со штатным расписанием).

Если гражданско-правовой договор фактически будет регулировать трудовые отношения между работником и организацией (работник будет подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка организации, будет выполнять функцию по должности в соответствии со штатным расписанием), то заключение такого договора будет не правомерно.