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Для каких категорий работников вакцинация обязательна

Что делать, если на работе заставляют пройти вакцинацию? Кто может от вакцинации отказаться, а кому нужно проходить ее в обязательном порядке?

Комментирует Дмитрий Порочкин, омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, Член Генерального совета Партии Роста, Генеральный директор центра охраны труда «НСС Консалт»

«Тема очень неоднозначная. В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 825, существует перечень работ, для которых прохождение вакцинации является обязательным:

  • Медицинские специальности
  • Образовательная деятельность
  • Сельскохозяйственные работы
  • Обслуживание канализаций
  • Лесозаготовительные работы и пр.
Отказ от прививки в таком случае действительно может привести к отстранению от работы и увольнению. В приказе №125н Минздрава «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» в декабре 2020 года появилась прививка против коронавируса, которой следует прививать следующие категории граждан:

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  • работники медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания и многофункциональных центров);
  • лица, проживающие в организациях социального обслуживания;
  • лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением.
  • работники организаций транспорта и энергетики, сотрудники правоохранительных органов, государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу;
  • лица, работающие вахтовым методом;
  • волонтеры;
  • военнослужащие;
  • работники организаций сферы предоставления услуг.
  • государственные гражданские и муниципальные служащие;
  • обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет;
  • лица, подлежащие призыву на военную службу.
В данном Приказе также имеется ссылка на Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ где в статье 20 говорится о том, что граждане имеют право отказаться от медицинского вмешательства В ч.1 ст. 5 ФЗ N 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» также говорится о том, что гражданин имеет право на отказ от профилактических прививок, но с небольшой оговорочкой: отказ от прививок ведет к отказу от приема в образовательные учреждения в случае эпидемий, отстранение от работы, связанной с высоким риском заболевания, которые ссылаются на Перечень работ с высоким риском, кому требуется прививаться в обязательном порядке из Постановления Правительства РФ № 825.
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Но в случае, если даже вы принадлежите к категории обязательных вакцинаций, то на сайте Минздрава представлены противопоказания к вакцине против коронавируса: возраст до 18 лет, беременность, аутоимунные заболевания, иммунодефицит, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, а также гиперчувствительность к какому-либо компоненту и тяжелые аллергические реакции в анамнезе.

А также, в соответствии с резолюцией Парламентской Ассамблеи Совета Европы (куда Россия входит) о вакцинации против коронавируса, человек должен вакцинироваться только добровольно и без принуждения, отказ от прививки — право человека в соответствии со ст 8 и 9 Европейской конвенции по правам человека».
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