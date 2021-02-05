Для каких категорий работников вакцинация обязательна

Что делать, если на работе заставляют пройти вакцинацию? Кто может от вакцинации отказаться, а кому нужно проходить ее в обязательном порядке?
Комментирует Дмитрий Порочкин, омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, Член Генерального совета Партии Роста, Генеральный директор центра охраны труда «НСС Консалт»
«Тема очень неоднозначная. В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 825, существует перечень работ, для которых прохождение вакцинации является обязательным:
- Медицинские специальности
- Образовательная деятельность
- Сельскохозяйственные работы
- Обслуживание канализаций
- Лесозаготовительные работы и пр.
- работники медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания и многофункциональных центров);
- лица, проживающие в организациях социального обслуживания;
- лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением.
- работники организаций транспорта и энергетики, сотрудники правоохранительных органов, государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу;
- лица, работающие вахтовым методом;
- волонтеры;
- военнослужащие;
- работники организаций сферы предоставления услуг.
- государственные гражданские и муниципальные служащие;
- обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет;
- лица, подлежащие призыву на военную службу.