Для каких категорий работников вакцинация обязательна

Что делать, если на работе заставляют пройти вакцинацию? Кто может от вакцинации отказаться, а кому нужно проходить ее в обязательном порядке?

Комментирует Дмитрий Порочкин, омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, Член Генерального совета Партии Роста, Генеральный директор центра охраны труда «НСС Консалт»

«Тема очень неоднозначная. В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 825, существует перечень работ, для которых прохождение вакцинации является обязательным:

Медицинские специальности

Образовательная деятельность

Сельскохозяйственные работы

Обслуживание канализаций

Лесозаготовительные работы и пр.

📌 Реклама

Отказ от прививки в таком случае действительно может привести к отстранению от работы и увольнению. В приказе №125н Минздрава «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» в декабре 2020 года появилась прививка против коронавируса, которой следует прививать следующие категории граждан:

работники медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания и многофункциональных центров);

лица, проживающие в организациях социального обслуживания;

лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением.

работники организаций транспорта и энергетики, сотрудники правоохранительных органов, государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу;

лица, работающие вахтовым методом;

волонтеры;

военнослужащие;

работники организаций сферы предоставления услуг.

государственные гражданские и муниципальные служащие;

обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет;

лица, подлежащие призыву на военную службу.

В данном Приказе также имеется ссылка на Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ где в статье 20 говорится о том, что граждане имеют право отказаться от медицинского вмешательства В ч.1 ст. 5 ФЗ N 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» также говорится о том, что гражданин имеет право на отказ от профилактических прививок, но с небольшой оговорочкой: отказ от прививок ведет к отказу от приема в образовательные учреждения в случае эпидемий, отстранение от работы, связанной с высоким риском заболевания, которые ссылаются на Перечень работ с высоким риском, кому требуется прививаться в обязательном порядке из Постановления Правительства РФ № 825.