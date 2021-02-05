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План восстановления экономики: 200 мероприятий из 515 уже выполнили

Из 515 мероприятий, заложенных в Общенациональный план восстановления экономики, выполнены уже 200.

Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, пишут «ТАСС».

«С точки зрения реализации общенационального плана, он у нас стоит из 515 конкретных мероприятий. <...> На сегодняшний момент около 200 мероприятий плана реализованы, это мероприятия, связанные с антикризисными мерами, с приспособлением экономики к той ситуации, которая сложилась летом, осенью прошлого года», — сказал он.

План нацелен на восстановление доходов населения, включает меры социальной поддержки населения, меры поддержки безработицы, системные меры поддержки экономики, малого и среднего бизнеса.

Новые принципы расчета МРОТ и прожиточного минимума — тоже из этого плана.

Интересно, а население уже прочуствовало восстановление экономики? Или пока не совсем?

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