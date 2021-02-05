Теперь мошенники маскируются под Центробанк

Мошенники стали представляться от имени ЦБ, предлагая доверчивым горажданам получить социальную выплату с целью поддержки граждан в период пандемии.

Информация о якобы положенной выплате распространяется в Facebook под видом рекламы, с символикой ЦБ. При клике направляет на некий сайт.

При переходе на сайт объявления открывается приказ от 20 января текущего года за подписью «заместителя начальника Туллина Д. В.». Лжедокумент гласит о «единоразовой выплате за счет социальной выплаты от Центрального управления Банка Российской Федерации».

Размер выплаты, ка куверяют мошенники, составляет «от одной до пяти тысяч российских рублей на каждого члена семьи» и зависит «от потребностей, которые изучаются исходя из ваших расходов».

Само собой, нужно вести данные карты для их получения. В том числе CVV-код.

В ЦБ сообщили, что выплатами не занимаются, и подтвердили мошенническую направленность сайта.

«Данный сайт является мошенническим. Банк России проводит необходимые действия для блокировки указанного сайта», — сообщил регулятор.

По материалам «РИА Новости».