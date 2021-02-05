Технические ошибки не исправляются корректировочными счетами-фактурами

При изменении указанной в счете-фактуре цены отгруженного товара из-за исправления допущенной в нем ошибки продавец не выставляет корректировочный счет-фактуру. К такому выводу пришла ФНС при рассмотрении жалобы.

В ходе камеральной налоговой проверки инспекция установила, что юрлицо в налоговом периоде занизило налоговую базу по НДС. Это произошло из-за внесения исправлений в первичные учетные документы и счета-фактуры в части уменьшения цены отгруженного товара. Инспекция посчитала, в этом случае налогоплательщик должен был уменьшить свои обязательства, составив корректировочные счета-фактуры и предъявив их к вычету.

Компания не согласилась с решением инспекции и обратилась с жалобой в ФНС. Она указала, что правомерно внесла исправления в документы в части уменьшения цены (тарифа) единицы товара. Организация не должна была выставлять корректировочные счета-фактуры, так как указанные поправки были направлены на приведение цены в соответствие с указанной в договоре.

ФНС отменила решение инспекции. Она указала, что из положений п.3 ст. 168 и п.10 ст. 172 НК РФ следует, что корректировочные счета-фактуры выставляются при наличии договора, соглашения или иного первичного документа, подтверждающего согласие покупателя на изменение стоимости отгруженных товаров. В рассматриваемом случае установленная договором цена товара не изменялась. Отраженная в счет-фактуре после внесенных исправлений цена соответствовала договорной. Следовательно, у налогоплательщика отсутствовала обязанность по выставлению корректировочных счетов-фактур.