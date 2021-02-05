АИС-3 работает не весь день, а только по 4 часа и по графику. Налоговики жалуются в соцсетях

Налоговики в социальных сетях жалуются на то, что им дается поработать с системой АИС-3 не весь день, а только в определенные часы. Для каждого региона они свои.

Пишут налоговики:

«Это так инспекции по всей России работают, по слотам, т.е. по 4 часа, в определенное время, это не касается, по видимому Москву и СПб».

А вот и по другим регионам пишут, когда у них можно работать:

«Ростовская область с 08:00 до 12:30... Но и в это время он подвисает!»

«Орловская область с 16.30 до 21.00».

«Челябинская обл с 4 утра до 3 дня».

«Кемеровская область с 6 до 12».

«У нас с 16:30 до 21 часа АИС работает, а рабочее время выбирает каждый для себя удобное ему».

У кого-то работает весь день:

«Не слышали про новый график. Работаем весь день».

Еще интересуется, который регион является «Слотом № 1». И правда, который? Кто в курсе?

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