Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

АИС-3 работает не весь день, а только по 4 часа и по графику. Налоговики жалуются в соцсетях

Налоговики в социальных сетях жалуются на то, что им дается поработать с системой АИС-3 не весь день, а только в определенные часы. Для каждого региона они свои.

Пишут налоговики:

«Это так инспекции по всей России работают, по слотам, т.е. по 4 часа, в определенное время, это не касается, по видимому Москву и СПб».

2

А вот и по другим регионам пишут, когда у них можно работать:

  • «Ростовская область с 08:00 до 12:30... Но и в это время он подвисает!»
  • «Орловская область с 16.30 до 21.00».
  • «Челябинская обл с 4 утра до 3 дня».
  • «Кемеровская область с 6 до 12».
  • «У нас с 16:30 до 21 часа АИС работает, а рабочее время выбирает каждый для себя удобное ему».

У кого-то работает весь день:

«Не слышали про новый график. Работаем весь день».

Еще интересуется, который регион является «Слотом № 1». И правда, который? Кто в курсе?

1

📌 Реклама
📌 Реклама
Онлайн-курс
Все про онлайн-кассы: как не нарваться на штрафы
Кто и как обязан применять ККТ? Расставляем всё по полочкам на реальных примерах
Записаться
6825
9750 ₽
–30%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама