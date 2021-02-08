Нельзя применять УСН, если 100% доли в ООО принадлежит управляющей компании ПИФа

Доля управляющей компании паевого инвестиционного фонда в ООО составляет 100%. Можно ли при таких вводных применять УСН?

Ответ на этот вопрос дала ФНС в письме № СД-19-3/27@ от 25.01.2021.

Как известно, УСН не вправе применять организации, в которых доля участия других организаций составляет более 25%.

При этом ПИФ представляет собой обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании учредителем доверительного управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией.

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ПИФ не является юридическим лицом. В этой связи ПИФ не может являться участником ООО. А управляющая компания может.

УК совершает сделки с имуществом, составляющим ПИФ, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего.

В случае, если доля управляющей компании, выступающей в качестве доверительного управляющего ПИФом, в ООО будет составлять более 25%, такое ООО не вправе применять УСН.

Судя по всему, в своем обращении налогоплательщик посетовал, что есть много ООО, в которых доля управляющей компании ПИФ составляет 100% и при этом они спокойно применяют УСН.

Но в ФНС ответили, что такая статистика не ведется, а если в ходе проверки выяснится, что ООО неправомерно применяло УСН, налоги пересчитают по ОСНО.