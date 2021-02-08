За землю для жилищного строительства до момента постройки дома начисляется повышенный налог

В отношении земельных участков, предназначенных для осуществления на них жилищного строительства (за исключением ИЖС, осуществляемого физлицами) исчисление земельного налога производится с учетом повышающих коэффициентов:

коэффициента 2 — в течение 3-летнего срока строительства начиная с даты госрегистрации прав на данные земельные участки вплоть до госрегистрации прав на построенный объект недвижимости;

коэффициента 4 — в течение периода, превышающего 3-летний срок строительства, до даты госрегистрации прав на построенный объект.

Таким образом с момента госрегистрации земли до даты госрегистрации недвижимости налог будет повышенный.

Чтобы налог начислялся без повышающих коэффициентов, надо зарегистрировать на земле недвижимость.

Иных оснований для прекращения применения коэффициентов, за исключением изменения вида разрешенного использования, не предусмотрено.

Об этом сообщает Минфин в письме от 22.12.2020 № 03-05-04-02/112723.