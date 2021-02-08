Для целей НДФЛ дата дохода от процентов по вкладу = дата их зачисления на счет

Несмотря на то, что с налогообложением процентов по вкладам, казалось, все уже понятно, в Минфин продолжают поступать многочисленные вопросы, которые касаются даты получения дохода.

Во-первых, вклад мог храниться весь 2020 год, а день начисления м выплаты процентов по нему приходиться на январь 2021 года. То есть фактически это проценты за 2020 год.

Однако данный факт не имеет значения. Дата дохода от процентов — это дата их выплаты. Значит в данном случае проценты будут облагаться НДФЛ.

При получении доходов в денежной форме дата фактического получения дохода определяется как день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц, сообщается в письме Минфина от 26.01.2021 № 03-04-05/4491.

Во-вторых, далеко не всегда вкладчик получает проценты наличными. Часто по условиям договора вклада идет причисление процентов к «телу» вклада.

В этом случае, как поясняет Минфин, доход в виде таких процентов учитывается в целях налогообложения в налоговом периоде, в котором произведено указанное зачисление процентов.