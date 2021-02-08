О ходе исполнительного производства можно узнать на «Госуслугах». В режиме онлайн

На «Госуслугах» появился новый сервис — предоставление информации о ходе исполнительного производства онлайн.
Об этом сообщает Минцифры. Сервис уже работает.
Функционал позволит должникам и взыскателям в режиме онлайн получить информацию о ходе исполнительного производства. Для направления запроса достаточно указать номер исполнительного производства. Ответ на запрос будет содержать причину и сумму задолженности, наложенные на должника ограничения, действия судебных приставов по исполнительному производству и т.д.
«Ежедневно на портале Госуслуг новым сервисом ФССП пользуются порядка 25 тыс. граждан, что само по себе показывает его востребованность. Отдельно хочу поблагодарить ФССП за высокий уровень доступности сервиса, в 90% случаев дающего ответ в пределах 3 секунд», — сообщил замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.Как сообщают в ФССП, на портале заодно можно узнать и о наложенных на должника ограничениях в рамках исполнительного производства.
«Новый сервис позволяет гражданам получать исчерпывающую информацию по всем стадиям исполнительного производства. Особо хотим отметить возможность для граждан быть в курсе ограничений, которые могут быть на него наложены. Так, например, более 3,5 млн должников ограничены в праве выезда за рубеж, направлено более 7 млн постановлений об ограничении регистрационных действий в отношении транспортных средств», — сообщили в ФССП России.Также на портале Госуслуг также можно оплатить судебную задолженность, подать ходатайство или другое заявление в рамках исполнительного производства.
Интересно, а оправдываться, что по производству ничего не сделано, приставы тоже будут онлайн? Что у них «5000 производств» и времени совсем нет.
По материалам сайта Минцифры.