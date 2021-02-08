Как бухгалтеру не допустить депрессии и профессионального выгорания? И почему, если он остается после работы, это становится в порядке вещей для работодателя.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Хотела узнать ваше мнение по поводу роста в бухгалтерской профессии. У меня лично такая ситуация. Работала бухгалтером после окончания ВУЗа. Потом пошла заместителем главного бухгалтера и началась интересная жизнь.

В целом работы всегда было очень много (юрлиц у нас куры не клюют). И я начинала на энтузиазме, что вот, скоро разберусь, вникну и буду работать с 9 до 18. При этом я постоянно тратила время сверх рабочего дня. Ну как же, надо вложиться в профессию, потом будет отдача. По итогу, да, знаний кое каких набралась, успевать стала больше в рабочее время.

Но что интересно, чем больше я успеваю, тем больше работы на меня распределяет главбух. По итогу, я либо опять трачу дополнительное время, либо у меня провалы (не успеваю по срокам делать все, что от меня ждут). Так я работаю уже около 2 лет. По итогу зарплата у меня на прежнем уровне, трудозатраты такие же, как в первые дни (постоянно на пределе), разочарование в профессии, отсутствие сил и желания работать дальше.

А если работаю с 9 до 18 и не успеваю, слушаю недовольства начальства, что меня сильно угнетает.

Опытные бухгалтеры, замы и главбухи, посоветуйте какой выход из этой ситуации? На любой ли фирме так происходит, что задачи со временем усложняются и растут и в результате со временем легче работать не становится? И при этом мотивация-то на прежнем уровне. Или это только мне не повезло?

А ещё интересует вопрос, как вырасти в профессии и как оценить свой уровень как специалиста? Я знаю только один вариант оценки — пройтись по вакансиям и посмотреть что ты тянешь. Исходя из этого, делать вывод о своей стоимости на рынке труда».

В комментариях пишут, что кокретно в этой компании человека просто используют.

«Вас используют. Внаглую. Ищите новое место, где вас будут ценить. Или хотя бы будете зарабатывать. Режим работы и обеденный час — обязательны. Никаких переработок. Кроме, как в отчётный период, /- часик. Не более. Никто не оценит ваших жертв. А выгорание произойдёт».

Вот еще совет — перестать пытаться всем угодить.

«Тут самое главное перестать думать о том, чтобы всем угодить и понравиться, и начать думать о себе. Это ой как сложно поначалу, а потом такой кайф испытаете. Иначе выгорание и депрессия, на собственном опыте прошла».

А кроме совета искать новое место, рекомендуют на старом месте попробовать себя поставить.

«Ну, новое место надо присматривать, но и на нынешнем месте работы надо попробовать защитить свои права и поговорить о повышении зарплаты пропорционально увеличенной нагрузке».

Еще один очень обстоятельный комментарий:

«Увы, это везде и всегда так. Ваши усилия и усердия воспринимаются как должное, но не оплачиваются должным образом. Скорее всего, начальники повысят оплату тому, кто придет после вас. А вам стоит подумать о разговоре с главнюком: объем работы по сравнению с таким-то периодом увеличился на 100500, оплата труда осталась на прежнем уровне. То, что я (ну, то есть вы) стала работать с большей интенсивностью в режиме аврала — это говорит об уровне моей хорошей квалификации, которая никак не оплачивается.

Не стесняйтесь спрашивать оплату за свой труд. Уважайте себя, свое время и свою работу. Другие умеют ни хера не делать, но пыли так напустят, что их готовы брульянтами осыпать.

И ещё захотелось добавить в качестве моральной поддержки на разговор с началкой: вы работодателю ПРОДАЕТЕ свой профессионализм и ТОЛЬКО ЧАСТЬ жизненного времени! Вы не продаете работодателю всю свою жизнь на корню! Трудовой договор есть? Должностные обязанности есть? Там перечисленно что конкретно вы делаете? Или есть пункт „и вы полняет другие поручения главбуха“?

Ну, так поручение — это что-то одноразовое, а не на постоянной благотворительной основе. Не бойтесь защищать себя, свою работу и свое здоровье!».

Кто-то своим опытом делится:

«Я в такой ситуации размещала резюме и ходила по собеседованиям, смотрела на какой уровень я способна. В плане оставаться после работы — ни разу за 15 лет работы сначала бухгалтером, а затем главбухом не оставалась. Вставала и уходила, несмотря на недовольство. Но, конечно же, была готова к тому, что такое недовольство может закончиться увольнением. Не увольняли, со временем привыкали, что не остаюсь».

И еще один случай из жизни:

«Нет смысла менять работу если вы сами не изменитесь. У меня было такое, работала аудитором, сидела по вечерам, перерабатывала... И на мое счастье, меня перебросили на другой участок, а на мое место взяли... трёх (!!!) человек! А мне ведь отказывали в просьбе повышения зарплаты на 5% при такой переработке! Только тогда я поняла, что работа и оплата должны быть равнозначны. Трёх человек взяли, и у каждого зарплата как у меня, когда я все эти проекты тянула одна!».

А напоследок, приведем совет, что сначала нужно над собой проработать, чтобы не повторить того же самого и на других работах.

«Понимаю Вас. Сама проходила и многие это проходят. Не уверена, что поменять работу станет по другому. Может Вы мне не поверите, но это надо психологически проработать. Вы притяните к себе на новой работе то же самое, пока не проработаете. Конечно может быть и иное. Дайте установку себе приходить и уходить вовремя. Увидите, то же самое будете успевать. У меня так с одним бухгалтером было. Приехала помочь, говорит. Я здесь до 21 сижу частенько. Месяц с ней поработала, уезжая сказала: „завтра уходите в 17“. Она так и стала делать. Работает уже 12 лет и часто это вспоминает».