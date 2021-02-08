Штраф за опоздание с СЗВ-М на гендиректора. Можно ли его оплатить со счета компании?

На директора компании повесили штраф из-за несвоевременной подачи СЗВ-М. Бухгалтер пытается понять, как его оплачивать, самому директору, или можно со счета компании?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Штраф за несвоевременную подачу СЗВ-М организация оплатила. Сейчас еще пришел штраф на гендира. Это понятно. Вопрос: гендир платит со счета организации или оплачивает как частное лицо?».

В комментариях зачем-то напугали уголовной ответственностью.

"Обязанность по уплате административного штрафа возложена законом на самого нарушителя. Уплата такого штрафа руководителем организации за счет средств организации может повлечь за собой уголовную ответственность. По мнению судебных органов, сущность административного наказания, как и любого другого наказания, выражается в наступлении для виновного лица каких-либо негативных последствий, в данном случае материальных лишений, финансовых затрат. Поэтому административный штраф должен уплачиваться лицом, привлеченным к административной ответственности, за счет собственных средств«\

Правда, этот довод сразу же опровергли:

«Вообще-то об уголовном деле речь может идти только если руководитель в бюджетной организации или в каком-то госоргане. Стать 285 УК неприменима к руководителям коммерческих организаций».

Еще вариант с удержанием из зарплаты директора, по его заявлению.

«Если эта сумма удержана из его ЗП по его заявлению — то никаких проблем я не вижу».

Вот еще пишут, что можно со счета организации:

«Можно оплатить от организации, можно от физ. лица. Принимают оба варианта».

Кто-то еще свой случай приводит:

«В пршлом году опоздали со сдачей среднесписочной на один день. Так протокол составили на главбуха, а штраф пришёл на директора. В итоге, главбух перечислил 300 р. директору из собственных средств».

Еще пишут, кто штраф назначает:

«Штраф на дира может выписать судья — если наплюете и не придете, то вполне штрафанут. У нас ходит бухгалтер с доверенностью и слушает речь чиновницы: „работать надо правильно, дурака не валять, а делать отчеты по 36 часов в сутки, как я“».

Подытожим вот таким советом:

«Удерживаете из зарплаты гендира и платите с р/счета».

Правда, тут автор пишет, что у них гендир «удавится».

А кто-то радуется, что у них на гендира штраф не вешают.

«Мне одной повезло, что моего дира не штрафовали, как физлицо?»

Коллеги, а у вас бывало такое? Как платили?