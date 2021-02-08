Госзакупки без торгов для МСП хотят увеличить

Правительство прорабатывает вопрос увеличения доли госзакупок без торгов для прдприятий малого и среднего бизнеса.
Об этом заявил премьер Мишустин.
«Вообще рассматриваются разные подходы, в том числе и увеличение объема закупок для МСП у крупных компаний. Сейчас 15% доля, рассматривается даже увеличение <...> в течение года», — сказал он на встрече с аграриями и предпринимателями республики Адыгея.
Премьер напомнил, что в данный момент у МСП есть возможность в течение года участвовать в госзакупках без торгов на 2 млн рублей.
«Пока такая история <...>. Я надеюсь, что до 2 млн рублей уже годовая возможность выручки вас устроит, сейчас будем смотреть в том числе на увеличение объемов», — сказал Мишустин.
По материалам «ТАСС».