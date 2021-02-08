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Госзакупки без торгов для МСП хотят увеличить

Правительство прорабатывает вопрос увеличения доли госзакупок без торгов для прдприятий малого и среднего бизнеса.

Об этом заявил премьер Мишустин.

«Вообще рассматриваются разные подходы, в том числе и увеличение объема закупок для МСП у крупных компаний. Сейчас 15% доля, рассматривается даже увеличение <...> в течение года», — сказал он на встрече с аграриями и предпринимателями республики Адыгея.

Премьер напомнил, что в данный момент у МСП есть возможность в течение года участвовать в госзакупках без торгов на 2 млн рублей.

«Пока такая история <...>. Я надеюсь, что до 2 млн рублей уже годовая возможность выручки вас устроит, сейчас будем смотреть в том числе на увеличение объемов», — сказал Мишустин.

По материалам «ТАСС».

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