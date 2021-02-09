Минфин пояснил почему лимит по УСН на 2021 год не увеличивается на коэффициент-дефлятор

Лимит доходов по УСН в 2021 году не увеличивается на коэффициент-дефлятор и равен 200 млн рублей. Такие разъяснения дал Минфин в письме от 22.01.2021 № 03-11-06/2/3505.

По общему правилу величина предельного размера доходов организации, ограничивающая право применения УСН, подлежит индексации не позднее 31 декабря текущего года на коэффициент-дефлятор, установленный на следующий календарный год.

На 2021 год установлен коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения УСН, равный 1,032.

Учитывая, что Федеральный закон № 266-ФЗ, предусматривающий увеличение ограничения по доходам налогоплательщиков до 200 млн рублей, вступил в силу с 01.01.2021, величина предельного размера дохода (200 млн рублей) индексации на коэффициент-дефлятор не подлежит.