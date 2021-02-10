Требование от налоговиков по выбору контрагента. А проверяют вообще третье лицо, связанное с тем контрагентом

Налоговики прислали требование с кучей статей, а хотят они информацию по выбору контрагента и должной осмотрительности. Что им вообще отвечать?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Коллеги, подскажите, плиз, можно ли так выставлять требования? Требование выставлено вне рамок, запрос документов по ст. 93,п. 2 ст. 93.1, п. 5 ст. 93.1. В списке запрашиваемых доков — счет-фактуры за 3 кв. 2020 и много вопросов по ст. 54.1, как мы поставщика услуг выбирали и т.п.

Обязаны ли мы объясняться почему выбран именно этот поставщик и предоставлять счет-фактуры? Почему налоговка не ссылается на камералку по НДС за 3 кв. не понимаю, была уточненка, имеют право требовать, но ссылаются на „вне рамок“. В требовании есть еще какое-то третье юрлицо, видимо оно связано с поставщиком».

В комментариях пишут, почему так мнорго статей в требовании и что они хотят.

«Так у них стандартная практика все статьи перечислять — проверяют 3-е лицо, потому что у него договор с вашим контрагентом, поэтому у вас и запрашивают инфо».

Еще напомнили, что если запрос «вне рамок» — то обязаны указать, по какой конкретно сделке хотят документы, а не все подряд.

«Если вне рамок (должно быть внизу указано) — то запрос должен быть по конкретной сделке с конкретным контрагентом поручение от ИФНС, которая запрашивает. Информации в таком запросе должно быть достаточно, чтобы вы поняли, за какой период и какой именно контрагент их интересует и какой перечень доков по сделке. Требование стандартное, можно детально отписать, если есть инфа и поставщик живой или более обще, чтоб просто на штраф не попасть».

На это пишут, что есть судебная практика, когдла налоговики могут на кокретную сделку не ссылаться.

«По факту, налоговики по ст. 93.1 НК могут запрашивать документы без ссылки на конкретную сделку. Есть определение верховного суда от 26.10.17 и ещё пара писем УФНС. При условии, что запрос делается в отношении третьих лиц, а не вашей организации. По поводу вашего выбора контрагента вы должны сослаться на ваш внутренний регламент должной осмотрительности при заключении договоров».

По поводу камералки тоже написали:

«Это запрос в отношии третьих лиц по требованию налоговой третьего лица. Это к камералке не имеет никакого отношения».

Автор еще пишет, что требование от другой ИФНС. И спрашивает, что могут налоговики потребовать.

«Да, требование от другой налоговки было. А пояснения могут требовать почему с этим поставщиком работаем, тендеры по выбору и т.п.?».

На это ответили, что лучше написать, чтобы их не злить.

«Если поставщик и вы не являетесь связанными сторонами, то ИФНС не имеет права вмешиваться в этот процесс. По этому поводу в своё время было Определение КС № 320-О-П1. Но чтобы их не злить, можете просто написать что цена/качество товаров/работ/услуг и сроки данного поставщика показались вам крайне привлекательными».

Причем, автор еще в одном комментарии написала, что когда налоговикам ответила, что знать не знает такого контрагента, «те аж вскипели».

«Требование выставлено на нас, доки хотят от нашего поставщика, а в требовании написано, что проверка проводится, как касающаюся деятельности третьего лица. Нам эта третья компания не известна. Я написала налоговке, что мы их знать не знаем, там аж вскипели и очень возмущались».

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