Нужны ли ИП лишние коды по ОКВЭД?

Если у ИП много кодов по ОКВЭД, по которым деятельность он не ведет, нужны ли они вообще? Или лучше от них избавиться, благо процедура несложная?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Подскажите на тему ОКВЭДов, пожалуйста. Я ИП полтора года. Когда регистрировала ИП, насовала туда ОКВЭДов с запасом. Сейчас понимаю, что там много лишнего, что мне никогда не понадобится. Так вот вопрос: пусть висят или лучше их убрать? Чем мне лишние ОКВЭДы могут быть опасны?».

В комментариях пишут, что лишние лучше убрать, поскольку избавит от лишних отчетов в статистику.

«Лучше убрать. Потому что по кодам Росстат определяет, какую отчетность им сдавать. Зачем вам лишняя?».

Еще одна возможная проблема — налоговики со своими «среднеотраслевыми значениями».

«Зарплату и налоги средние по отрасли считают по ОКВЭДам, нас в начале года требованиями о несоответствии завалили. Спокойнее оставить реально работающие коды».

Еще один момент — по некоторым видам деятельности нужно вставать на учет в Росфинмониторинге.

«ОКВЭД предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе, например. Вы бы скорее всего уже знали, если были бы должны, банк бы уже запросил у вас стоите ли вы на учете. Фишка есть, Постановление от 27 января 2014 г. N 58 — в 30 дней с момента регистрации надо встать на учет. Вычисляют по ОКВЭД».

А убрать, пишут, можно через сайт ФНС. Если электронная подпись есть:

Как вариант, можно и через МФЦ обратиться. Правда, документы лучше составить на сайте или другом подобном сервисе. Чтобы сильно самим не заморачиваться.