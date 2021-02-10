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Детские и учебные книги предложили освободить от НДС

Президент Российского книжного союза Сергей Степашин предложил отменить налог на добавленную стоимость для детской и учебной литературы.

«У меня было кардинальное предложение — я думаю, сейчас меня, может быть, снова услышат, тем более премьер-министр у нас бывший налоговик, Михаил Владимирович Мишустин. О том, чтобы для детской литературы и учебной — по крайней мере для детской учебной — отменить налог на добавленную стоимость. Кстати, этого НДС нет в большинстве европейских стран. И книга станет сразу на 30% дешевле», — сказал он в среду пресс-конференции, посвященной фестивалю «Книжный маяк Петербурга».

Осенью прошлого года правительством было принято решение вдвое снизить НДС на электронные и аудиокниги. Льготная ставка в 10% будет распространяться на книги по образованию, науке и культуре.

По материалам ТАСС.

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