Детские и учебные книги предложили освободить от НДС

Президент Российского книжного союза Сергей Степашин предложил отменить налог на добавленную стоимость для детской и учебной литературы.
«У меня было кардинальное предложение — я думаю, сейчас меня, может быть, снова услышат, тем более премьер-министр у нас бывший налоговик, Михаил Владимирович Мишустин. О том, чтобы для детской литературы и учебной — по крайней мере для детской учебной — отменить налог на добавленную стоимость. Кстати, этого НДС нет в большинстве европейских стран. И книга станет сразу на 30% дешевле», — сказал он в среду пресс-конференции, посвященной фестивалю «Книжный маяк Петербурга».
Осенью прошлого года правительством было принято решение вдвое снизить НДС на электронные и аудиокниги. Льготная ставка в 10% будет распространяться на книги по образованию, науке и культуре.
По материалам ТАСС.