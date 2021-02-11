Уменьшение уставного капитала до размера чистых активов в 2020 году приведет к налогу на прибыль

По закону об ООО (№ 14-ФЗ) в случае, если уставный капитал (УК) стал ниже чистых активов (ЧА), его надо уменьшить.

В общем случае уменьшение УК, если учредителям не вернули их взносы, — это внереализационный доход, облагаемый налогом на прибыль.

Но если такое уменьшение проводится не добровольно, а по требованию закона (обязательное доведение УК до ЧА), то налога не будет.

Однако следует иметь в виду, что в 2020 году в качестве антикризисной меры было принято, что низкие ЧА не обязывают уменьшать УК.

Если же компания все-таки решила уменьшить УК в 2020 году, то придется платить налог на прибыль.

Минфин в письме от 27.01.2021 № 03-03-06/1/4662 сообщает, что в случае добровольного уменьшения уставного капитала доход в виде суммы, на которую произошло уменьшение уставного капитала, учитывается при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в соответствии с пунктом 16 статьи 250 НК.