Телефонные мошенники добрались до ипотечников

Появился новый вид телефонного мошенничества. Теперь в отношении ипотечных заемщиков.

Злоумышленникам, как правило, известен банк, в котором взят кредит, дата платежа, и его размер, пишут «РИА Новости».

Издание обратилось в крупнейшие банки с вопросами: являются ли подобные звонки мошенническими, а также знают ли они полное содержание ипотечной легенды и ее развязку.

«Касательно „легенды“ по ипотечным платежам. Ее цель — сформировать у жертвы доверие к злоумышленнику, плавно спровоцировать к совершению нужных злоумышленникам действий, в том числе сделать перевод на подконтрольные счета в сторонние банки», — отметил замначальника департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков.

В МКБ с такой схемой не сталкивались, но указали, что следующим действием мошенников, скорее всего, будет сообщение о том, что реквизиты банка изменились, а заемщику надо платить по другим реквизитам. В противном случае его ждет штраф.

«Далее клиенту будет отправлена ссылка, по которой он должен пройти и перевести деньги», — пояснил директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов.

Ну а после, по его словам, деньги пропадут на счетах мошенников.

Вообще, конечно, «удивительно», что у мошенников есть столь конфиденциальная информация. Откуда бы ей взяться у них?