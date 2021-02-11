Сколько стоят услуги бухгалтера? И как это рассчитать?

Как бухгалтеру рассчитать стоимость своих услуг, когда он берет компанию на обслуживание? С чего начать, на что опираться?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Когда вы берёте компанию на бухгалтерское обслуживание, как вы рассчитываете/оцениваете стоимость ваших услуг?».

В комментариях советуют разное. Вот, к примеру:

«Оцениваю объем в часах, умножаю на ставку, думаю (интересно ли мне) и согласовываю сумму».

Обратили внимание и на возможные проблемы с проектом (и скорее всего с клиентом):

«Оцениваю в том числе и геморность, и иной „гудвилл“, так сказать. Геморность может перекрыть реальную цену. Да. Это важный момент».

Еще один вариант — сопоставить ценник с сайтом аутсорса.

«Откройте любой сайт аутсорса, там в большинстве своем есть ценники. Смотрите на сайт и сравниваете со своими потребностями. Если для проекта нужен бух штатный, то умножаете на 1,5».

А вот еще момент, что все от региона, клиента, услуги зависит.

«Так все индивидуально, разные регионы, разная специфика... И клиенты разные. Вчера только неприятный разговор был — клиент решил при помощи моего секретаря оформлять свои договоры, а на счет за допуслугу обиделся».

Подытожим вот таким комментарием.

«Я варьирую стоимость одной операции, в зависимости от того насколько в компании много „заморочного“. И потом смотрю за предыдущий год сколько было операций по журналу операций в бух программе. Умножаю на среднемесячное кол-во операций за год и получаю. Прописываю среднемесячное кол-во операций (плюс еще немного) как максимальное. За превышение указываю стоимость одной операции. И если превышение стабильно происходит по итогам следующих кварталов, значит пересматриваем максимальное количество операций в месяц с увеличением стоимости моих услуг».

Ну а вообще, стоит свои услуги сравнивать с рынком, и понимать, чем свои услуги этого рынка лучше для клиента. Оттуда в цене и плясать.