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Для участников компаний, принудительно исключенных из ЕГРЮЛ, предлагают отменить запрет на создание новых компаний

Учредителям компаний, которые были принудительно исключены из ЕГРЮЛ за недоимку перед бюджетом, предлагают снять ограничения на новую регистрацию бизнеса.

С такой инициативой выступила «Опора России» в заключении на правительственный законопроект о реформировании банкротства.

«Основными требованиями к регулированию сферы банкротства, по нашему мнению, должны стать введение модели банкротства, ориентированной на восстановление деятельности должника; оптимизация продолжительности процедуры банкротства и введение в ее рамках прозрачного, удобного работающего механизма списания долгов/убытков, отмена запрета учреждения новых компаний для учредителей, чьи предыдущие компании были ликвидированы с незначительной налоговой задолженностью», — говорится в документе.

Цитата по «ТАСС».

Сейчас такой запрет действует для директоров и учредителей компаний с долей более 50% в уставном капитале. На три года после принудительного исключения компании из реестра налоговиками.

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