В январе вырос спрос на кредиты наличными

Спрос россиян на кредиты наличными в январе вырос в полтора раза, по данным ВТБ.

Об этом пишут «ТАСС», со ссылкой на пресс-релиз банка.

«В январе клиенты ВТБ оформили более 97 тыс. кредитов наличными на сумму свыше 87 млрд рублей. Объем выдач почти в полтора раза превышает результат января прошлого года. Россияне вернулись к активному кредитованию: серьезный рост начался еще в четвертом квартале 2020 года, когда продажи потребкредитов выросли на 40%», — говорится в сообщении.

По мнению начальника управления «Потребительского кредитования» ВТБ Евгения Благинина, рост спроса на кредиты наличными продолжится. Во многом этому будут способствовать нормализация экономической активности и борьба с пандемией.

«Ключевым фактором в этом году также станет дальнейшая цифровизация бизнеса. В частности, ВТБ планирует выдавать дистанционно каждый второй кредит наличными, сделав кредитное предложение в „ВТБ Онлайн“ более удобным и простым для пользователей. Рассчитываем, что это позволит на четверть увеличить объем кредитования по итогам 2021 года», — добавил банкир.

За прошлый год ВТБ оформил более 1,1 млн кредитов на 829,5 млрд рублей. Из них 27% приходится на онлайн-выдачи. Объем портфеля потребкредитов за 2020 год вырос на 8% и превысил 1,465 трлн рублей.