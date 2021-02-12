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Туроператоров могут обязать отвечать за обанкротившихся турагентов

Туроператоров могут обязать отвечать по обязательствам турагентов, которые закрылись, обанкротились или по другим причинам не могут предоставить туристам услуги, предусмотренные ранее заключенным договором.

Такую поправку в законопроект о создании реестра турагентов предлагает внести глава Комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин, пишет «Парламентская газета».

16 февраля на заседании Комитета планируют рассмотреть подготовленный ко второму чтению законопроект о реестре туристических агентов. Документ направлен на повышение защиты интересов потребителей туристских услуг, создание прозрачного и контролируемого рынка турагентской деятельности.

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Предлагается создать единый федеральный реестр турагентов по аналогии с реестром туроператоров, который уже создан. В информационную базу войдут только те турагенты, которые заключили договор о сотрудничестве с туроператором.

Борис Пайкин предложил поправкой к законопроекту прописать в нем обязанность туроператора отвечать по обязательствам зарегистрированных в реестре турагентов, в случае если те прекратили свою деятельность, обанкротились или по другим причинам не могут предоставить туристам услуги, предусмотренные ранее заключенным договором.

Предусматривается, что исключение сведений о турагенте из реестра, прекращение его полномочий по продвижению и реализации турпродукта не прекращает действие ранее заключенных договоров. Туроператор в этом случае не освобождается от обязанности обеспечить туристам услуги по договору.
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«Принятие законопроекта позволит людям обрести уверенность в защищенности своих интересов как туристов, уверенность в высоком качестве туристических продуктов. Сегодня это далеко не так, — сказал депутат. — Подчас, покупая тур у агента, человек не может быть уверен наверняка, что это подлинный тур от оператора, что его не вводят в заблуждение и он рискует оказаться в ситуации, когда услуги в полном объеме оплачены, но при этом не предоставлены, и спросить даже в суде не с кого».
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