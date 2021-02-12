Бывший глава ПФР стал советником в Промсвязьбанке

Бывший глава ПФР, и теперь уже бывший замглавы Минфина Антон Дроздов, ныне работает в оборонном Промсвязьбанке на должности советника.
Об этом пишет «РБК» со ссылкой на пресс-службу банка.
«Антон Дроздов принят на работу в банк 4 февраля 2021 года на должность советника» Источник издания, знакомый с господином Дроздовым, сообщил, что экс-глава ПФР «глубоко погружен в вопросы казначейского сопровождения трансакций, которые критически важны для банка, специализирующегося на кредитах для оборонки» — сообщила пресс-служба «ПСБ».
По каким вопросам, и чей именно он советник, издание не уточняет.