Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Бывший глава ПФР стал советником в Промсвязьбанке

Бывший глава ПФР, и теперь уже бывший замглавы Минфина Антон Дроздов, ныне работает в оборонном Промсвязьбанке на должности советника.

Об этом пишет «РБК» со ссылкой на пресс-службу банка.

«Антон Дроздов принят на работу в банк 4 февраля 2021 года на должность советника» Источник издания, знакомый с господином Дроздовым, сообщил, что экс-глава ПФР «глубоко погружен в вопросы казначейского сопровождения трансакций, которые критически важны для банка, специализирующегося на кредитах для оборонки» — сообщила пресс-служба «ПСБ».

По каким вопросам, и чей именно он советник, издание не уточняет.

📌 Реклама
Онлайн-курс
Все про управленческий учет: для бухгалтера, директора и ИП
Учим показывать владельцам бизнеса, куда уходят их деньги и как заработать их больше
Записаться
8645
12350 ₽
–30%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама