Какие чеки ККТ надо выбить при обмене покупателем маркированного товара

Покупатель купил ботинки, но они ему не подошли и он решил их обменять на другую обувь. Как эту операцию провести через ККТ?

Разъяснения дала ФНС в письме № АБ-4-20/20854 от 17.12.2020.

Сообщается, что в этом случае надо выбить два чека ККТ:

— кассовый чек с признаком расчета (тег 1054) «возврат прихода» с указанием товара, который возвращен покупателем, при этом стоимость обмениваемого товара отражается в реквизите «сумма по чеку (БСО) встречным предоставлением» (тег 1217), а также заполнением реквизита «код товара» (тег 1162) в случае сохранности и возвращения покупателем код маркировки обмениваемого (возвращаемого) товара; — кассовый чек с признаком расчета (тег 1054) «приход» с указанием нового товара и указанием в качестве способа оплаты «встречное предоставление», а также указанием нового кода товара.

А как быть с кодом маркировки? На этот вопрос в ФНС не ответили и перенаправили вопрошателя за разъяснениями в ЦРПТ и Минпромторг.