Тариф взносов на ОПС для IT-компаний в размере 6 %, который применяется второй месяц, пропишут в законе

Тариф взноса на ОПС будет снижен с 8 % до 6 %.

Правительство одобрило законопроект, который вносит поправки в статью 33 Федерального закона № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» в части применения пониженного тарифа страхового взноса для российских организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий.

Проект скоро внесут в Госдуму.

Между тем напомним, что тариф фактически уже снижен и успешно применяется второй месяц.

Пониженные тарифы для IT-компаний внесены в НК Федеральным законом от 31.07.2020 № 265-ФЗ и действуют с 2021 года.

Напомним, тарифы взносов IT-бизнеса следующие:

на ОПС — 6,0 % на ОМС — 0,1 % на ОСС — 1,5 %

Между тем тариф взноса на ОПС должен быть прописан не только в НК, но и в законе № 167-ФЗ. В настоящее время в НК новый пониженный тариф есть, а в 167-ФЗ до сих пор числится старый тариф, хотя с момента внесения поправок в НК прошло уже полгода.