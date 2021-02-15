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Власти Ставрополья пересмотрели стоимость патентов после массового недовольства предпринимателей

В Ставропольском крае приняли новую редакцию закона о патентной системе налогообложения. Законом от 8 февраля 2021 г. № 10-кз внесены изменения в ранее принятый закон от 27 ноября 2020 г.

Новая редакция предусматривает дифференциацию территории края на 8 групп муниципальных образований вместо 4, и установление новых размеров потенциально годового дохода.

Напомним, что скандал разгорелся в этом регионе из-за резкого повышения стоимости патентов. Подробности в материале Патентный закон Ставрополья обещают пересмотреть после Нового года.

Кроме того, к размеру потенциально возможного к получению годового дохода по виду предпринимательской деятельности «розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы», площадь которого не превышает 50 квадратных метров, предусмотрен понижающий коэффициент 0,35.

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Информация об изменениях в законе размещена на сайте Ставропольского УФНС.Налоговики поясняют, что изменения распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. Предпринимателям не нужно обращаться в налоговые органы для пересчета суммы налога по ранее выданным патентам, она будет пересчитана инспекциями самостоятельно. Уточненные патенты будут направлены налогоплательщикам в течение пяти рабочих дней со дня их формирования.

На сайте приводится и сравнение расчета патента по старой и по новой редакции закона с учетом уменьшения налога на фиксированные взносы:

Для магазина розничной торговли с площадью торгового зала
40 кв.м в г. Ставрополе со сроком действия патента на 12 месяцев 2021 года для предпринимателя без наемных работников, сумма налога по закону № 126-кз в старой редакции составляла:

40 кв.м * 82500 руб./ кв.м * 6 % — 40872 руб. = 157128 руб.

Сумма налога, исчисленная в соответствии с новой редакцией закона № 126-кз составляет:

40 кв.м * 64000 руб./кв.м * 0,35 * 6% — 40872 руб. = 12888 руб.

Сумма налога в рассмотренном примере снизилась более чем в 10 раз.

Для магазина розничной торговли с площадью торгового зала
80 кв.м в г. Ставрополе со сроком действия патента на 12 месяцев 2021 года для предпринимателя без наемных работников, сумма налога по закону № 126-кз в старой редакции составляла:

80 кв.м * 82500 руб./ кв.м * 6 % — 40872 руб. = 355128 руб.

Сумма налога, исчисленная в соответствии с новой редакции закона № 126-кз составляет:

80 кв.м * 64000 руб./ кв.м * 6 % — 40872 руб. = 266328 руб.

Сумма налога в рассмотренном примере снизилась почти на 100 тыс. рублей.

Снижена стоимость патентов и для других видов деятельности.
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