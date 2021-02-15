Власти Ставрополья пересмотрели стоимость патентов после массового недовольства предпринимателей

В Ставропольском крае приняли новую редакцию закона о патентной системе налогообложения. Законом от 8 февраля 2021 г. № 10-кз внесены изменения в ранее принятый закон от 27 ноября 2020 г.

Новая редакция предусматривает дифференциацию территории края на 8 групп муниципальных образований вместо 4, и установление новых размеров потенциально годового дохода.

Напомним, что скандал разгорелся в этом регионе из-за резкого повышения стоимости патентов. Подробности в материале Патентный закон Ставрополья обещают пересмотреть после Нового года.

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Кроме того, к размеру потенциально возможного к получению годового дохода по виду предпринимательской деятельности «розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы», площадь которого не превышает 50 квадратных метров, предусмотрен понижающий коэффициент 0,35.

Информация об изменениях в законе размещена на сайте Ставропольского УФНС.Налоговики поясняют, что изменения распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. Предпринимателям не нужно обращаться в налоговые органы для пересчета суммы налога по ранее выданным патентам, она будет пересчитана инспекциями самостоятельно. Уточненные патенты будут направлены налогоплательщикам в течение пяти рабочих дней со дня их формирования.

На сайте приводится и сравнение расчета патента по старой и по новой редакции закона с учетом уменьшения налога на фиксированные взносы:

Для магазина розничной торговли с площадью торгового зала

40 кв.м в г. Ставрополе со сроком действия патента на 12 месяцев 2021 года для предпринимателя без наемных работников, сумма налога по закону № 126-кз в старой редакции составляла: 40 кв.м * 82500 руб./ кв.м * 6 % — 40872 руб. = 157128 руб. Сумма налога, исчисленная в соответствии с новой редакцией закона № 126-кз составляет: 40 кв.м * 64000 руб./кв.м * 0,35 * 6% — 40872 руб. = 12888 руб. Сумма налога в рассмотренном примере снизилась более чем в 10 раз. Для магазина розничной торговли с площадью торгового зала

80 кв.м в г. Ставрополе со сроком действия патента на 12 месяцев 2021 года для предпринимателя без наемных работников, сумма налога по закону № 126-кз в старой редакции составляла: 80 кв.м * 82500 руб./ кв.м * 6 % — 40872 руб. = 355128 руб. Сумма налога, исчисленная в соответствии с новой редакции закона № 126-кз составляет: 80 кв.м * 64000 руб./ кв.м * 6 % — 40872 руб. = 266328 руб. Сумма налога в рассмотренном примере снизилась почти на 100 тыс. рублей.

Снижена стоимость патентов и для других видов деятельности.